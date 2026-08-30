Savona, gli ultras omaggiano la memoria di Mattia Nasca

Allo stadio “Chittolina” di Vado Ligure, nel pre partita di Savona-Cairese, il gruppo ulteas biancoblù ha dedicato una coreografia per ricordare Mattia Nasca, il giovane 27enne scomparso in un tragico incidente stradale lo scorso 31 luglio. Nasca è stato un grande sostenitore del Savona e faceva parte del gruppo ultras.

Una maglia numero 12 (come il dodicesimo uomo in campo, il tifo) e una fascia da capitano. Anche la Cairese omaggia il suo ricordo con un mazzo di fiori portato direttamente sotto il settore dai due fratelli Casazza.

Cori e tributi anche nei primi minuti di gioco da parte dello specchio della tifoseria biancoblù.