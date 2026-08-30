  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Omaggio

Savona, gli ultras omaggiano la memoria di Mattia Nasca

Momento emozionante con una coreografia speciale prima del fischio d'inizio della partita contro la Cairese, che si unisce portando un mazzo di fiori sotto il settore

Allo stadio “Chittolina” di Vado Ligure, nel pre partita di Savona-Cairese, il gruppo ulteas biancoblù ha dedicato una coreografia per ricordare Mattia Nasca, il giovane 27enne scomparso in un tragico incidente stradale lo scorso 31 luglio. Nasca è stato un grande sostenitore del Savona e faceva parte del gruppo ultras.

Una maglia numero 12 (come il dodicesimo uomo in campo, il tifo) e una fascia da capitano. Anche la Cairese omaggia il suo ricordo con un mazzo di fiori portato direttamente sotto il settore dai due fratelli Casazza.

Cori e tributi anche nei primi minuti di gioco da parte dello specchio della tifoseria biancoblù.

Più informazioni
leggi anche
Generico agosto 2026
Minuto per minuto
Coppa Italia Eccellenza, Savona – Cairese 1-1: Silvestri risponde a Hernandez
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.