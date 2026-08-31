Savona fa da scenografia al nuovo singolo di Gianna Nannini: il videoclip di “Meraviglioso Errore” conquista il pubblico

Savona. Il nuovo singolo di Gianna Nannini, intitolato “Meraviglioso Errore”, vede tra i suoi grandi protagonisti il mare e gli scorci di Savona.

Sotto la direzione del regista Attilio Cusani, la canzone ed il videoclip, pubblicati lo scorso 29 agosto, hanno riscontrato subito successo nelle classifiche e tra i fan, diventando virale nel giro di poche ore anche sui social.

La presenza della cantautrice in città risale alla fine di luglio, periodo in cui si erano tenute le riprese sul litorale: nonostante i tentativi della produzione di mantenere il massimo riserbo per lavorare in segreto, il passaggio dell’artista non era certo sfuggito, accendendo una forte curiosità soprattutto tra i frequentatori dei moli.

Con l’uscita della clip il mistero è stato infine svelato, mostrando una trama incentrata sulle vicende amorose di due giovani che si muovono in un’ambientazione “autentica” e lontana dai classici contesti turistici.

La macchina da presa ha infatti catturato con precisione il paesaggio del fronte mare e del porto cittadino, soffermandosi in particolare su lungomare Matteotti, tra le imbarcazioni ormeggiate, i tradizionali gozzi e le caratteristiche casette dei pescatori della Lega Navale.

Nelle sequenze compare inoltre la vecchia stazione Miramare delle Funivie, ulteriore elemento simbolico della città.