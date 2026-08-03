Savona, chiude l’edicola di piazza Sisto IV: “Non ce la faccio più, i costi sono troppo alti”

Savona. Un’altra edicola si prepara ad abbassare definitivamente la serranda. Il prossimo 31 agosto chiuderà l’edicola di piazza Sisto IV, nel cuore di Savona, gestita dal trentenne Samuele Merello, che aveva rilevato l’attività nell’aprile del 2022 con la speranza di darle un futuro.

Una scelta sofferta, maturata dopo mesi di difficoltà economiche e legata soprattutto all’aumento dei costi di gestione e al continuo calo delle vendite dei giornali cartacei. Una situazione che accomuna molte edicole italiane e che, anche a Savona, continua a impoverire il tessuto commerciale del centro cittadino.

“Non riesco più ad andare avanti – racconta Merello -. I costi sono diventati insostenibili e gli incassi non bastano più. Per tenere aperta l’attività vivo praticamente qui dentro, ventiquattr’ore su ventiquattro. Non posso permettermi di assumere una persona che mi dia una mano: oltre a mia mamma, che mi aiuta quando può, non c’è nessun altro”.

Dietro la decisione c’è anche una storia familiare. È stata infatti proprio la madre a suggerirgli di rilevare l’edicola di piazza Sisto IV. Un mondo che la famiglia conosce bene: i genitori di Samuele hanno gestito per anni un’edicola in via Verdi e lui aveva deciso di raccogliere quel testimone, convinto di poter offrire un servizio alla città.

In questi oltre quattro anni, però, il mercato è cambiato ulteriormente. Sempre meno persone acquistano quotidiani e riviste cartacee, preferendo informarsi online attraverso siti internet e social network.

Merello racconta di aver tentato anche un’ultima strada per salvare l’attività. “Avevo chiesto al Comune la possibilità di un cambio di destinazione d’uso del locale, ma non è stato possibile. A quel punto ho capito che non c’erano più le condizioni per andare avanti”.

A rendere ancora più amara la decisione è il legame costruito negli anni con la clientela. “Quello che mi mancherà di più sono le persone. In questi anni si è creato un rapporto con tanti clienti che ormai erano diventati una presenza quotidiana. È l’aspetto più difficile da lasciare”.

Secondo Merello, però, il problema va ben oltre la sua singola attività. “Il sistema delle edicole è rimasto fermo agli Anni ’70 e ’80, quando questo lavoro funzionava in modo completamente diverso. Oggi c’è troppa burocrazia e regole che non sono più al passo con i tempi. Servirebbe un cambiamento profondo per permettere alle edicole di reinventarsi e continuare a esistere”.

Con la chiusura dell’edicola di piazza Sisto IV, Savona perde un altro presidio storico del commercio di vicinato. Un luogo che per molti cittadini rappresentava non solo un punto vendita di giornali e riviste, ma anche uno spazio di incontro, di scambio di opinioni e di quotidianità. Un’altra serranda che si abbassa, simbolo delle difficoltà di un settore che da anni lotta per sopravvivere nell’era dell’informazione digitale.