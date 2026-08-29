Savona-Cairese, ufficialità di mercato in vista del match di Coppa Italia

È durata poco più di un mese l’avventura di Filippo Turone al Celle Varazze. Una fuga di mezza estate che riporta il centrocampista dove è stato nelle ultime due stagioni. Il classe 2003 torna alla Cairese, l’annuncio è previsto a breve. Turone peraltro sarà già a disposizione per la partita di domani contro il Savona.

E proprio in vista del match di Coppa (appuntamento alle 18:00 con la cronaca su IVG Sport) anche il Savona ha annunciato tre nuovi arrivi. Approdano in biancoblù Nicolò Cottarelli, Brando Cauteruccio e Aldo Cosentino.

Il primo, difensore, era già stato annunciato in occasione della presentazione della squadra. Con lui ci sono anche il centrocampista 2006 ex San Francesco Loano e l’attaccante classe 2007.