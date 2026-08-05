Savona: approvato il nuovo patto di collaborazione “Futura cantiere plurale”, laboratorio di idee per la gestione di Palazzo Della Rovere

Savona. Approvato dal Comune di Savona il Patto di Collaborazione con “Futura cantiere plurale”, rete di associazioni e cittadini nato a seguito del percorso partecipativo svoltosi in concomitanza dell’avvio dei lavori di Palazzo della Rovere. Il Patto, che costituisce un importante sviluppo qualitativo di quello già in corso, finalizzato a proseguire la gestione, d’intesa con l’Amministrazione comunale, di uno spazio di incontro e confronto aperto a tutti, volto a stimolare e valorizzare la partecipazione attiva della cittadinanza alla vita sociale, culturale e comunitaria, all’interno dei locali del piano terreno di Palazzo della Rovere, in Piazza Duomo 9-15r.

Le attività si articolano intorno a tre macro-temi: racconto e narrazione (valorizzazione della memoria, delle trasformazioni e delle visioni per il futuro del Palazzo); idee e format culturali e sociali (progettazione e sperimentazione di eventi, laboratori e pratiche di comunità); valorizzazione della lettura e del libro in collaborazione e costante dialogo con la Biblioteca Civica : come un focus essenziale della mission del futuro contenitore culturale.

In questi anni sono diverse le azioni già realizzate, tra queste, i laboratori di formazione civica e culturale legati ai beni comuni, le attività di inclusione sociale e animazione culturale, la costruzione e attivazione della rete delle Biblioteche diffuse con il contributo della Biblioteca Civica che mette a disposizione le sue competenze e la sua esperienza, la “Biblioteca vivente”, con presentazioni di libri e laboratori creativi, gli eventi e micro-progetti promossi da associazioni, enti e gruppi informali di cittadini attivi e, infine , gli incontri di scambio di competenze e buone pratiche.

“Questo Patto di Collaborazione – dichiara l’Assessore alla Cittadinanza Attiva, Gabriella Branca – ha sviluppato nel tempo gli obiettivi di sostenere la partecipazione civica e culturale in connessione con il percorso di rigenerazione di Palazzo della Rovere come un laboratorio di innovazione culturale e sociale per la città di Savona, costruendo una rete stabile tra abitanti, associazioni, enti culturali, imprese sociali e istituzioni intorno al grande progetto di ristrutturazione di Palazzo della Rovere attraverso diverse attività originali come l’attivazione della rete delle Biblioteche diffuse con il contributo della Biblioteca Civica, la “Biblioteca vivente”, presentazioni di libri e laboratori creativi, realizzare attività culturali e di inclusione sociale aperte alla cittadinanza, in connessione con le trasformazioni fisiche e simboliche di Palazzo della Rovere”.

Oltre al valore qualitativo ampiamente riconosciuto anche da Compagnia San Paolo mediante l’assegnazione di un bando per accrescere le competenze del gruppo, Futura ha dimostrato una grande capacità attrattiva considerato che nel frattempo sono aumentate fino a 21 le associazioni e a 23 le cittadine e i cittadini aderenti.

“Futura Cantiere Plurale – spiega l’Assessore all’Urbanistica, Ilaria Becco – è un esempio di buone pratiche che valorizzano il protagonismo dei cittadini, degli abitanti e dei gruppi informali nella vita sociale e culturale della nostra città anche mediante un’intensa collaborazione con le Istituzioni. Le attività di Futura infatti hanno svolto un ruolo fondamentale per tenere vivo l’interesse della comunità durante lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione e con Futura, oltre alle diverse iniziative laboratoriali e di animazione culturale attualmente programmate, abbiamo già previsto per il mese di settembre la realizzazione di un sopralluogo all’interno di Palazzo della Rovere per illustrare l’avanzamento dei lavori che dovranno concludersi entro il 2027 con il trasferimento della Biblioteca Civica e la creazione di un grande hub culturale e sociale.”