Savona. Circa 400 persone si sono riunite oggi, giovedì 27 agosto, al cimitero di Zinola, a Savona, per dare l’ultimo saluto a Fabrizio Valente , bagnino e imprenditore savonese di 62 anni, morto martedì ad Andora mentre era impegnato in un intervento di salvataggio in mare.

Una folla commossa si è stretta attorno alla famiglia dell’uomo, scomparso tragicamente mentre cercava di mettere in salvo un bagnante in difficoltà.

La tragedia si è consumata intorno alle 10.40 di martedì mattina, quando una coppia che si trovava in mare ha avuto difficoltà nei pressi di un molo. Valente e un altro assistente alla sicurezza si sono immediatamente tuffati per soccorrere i due bagnanti.

Uno dei soccorritori è riuscito a raggiungere e riportare a riva la donna. Valente, invece, si è diretto verso l’uomo, il turista piemontese Luigi Fasano, nel tentativo di salvarlo. Per il 62enne, però, non c’è stato nulla da fare.

Secondo quanto appreso, Fabrizio Valente sarebbe stato colpito da un infarto mentre nuotava. Il bagnino, inoltre, aveva già effettuato un altro salvataggio circa mezz’ora prima e potrebbe aver accusato la fatica dopo il precedente intervento.

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A Savona l’ultimo saluto a Fabrizio Valente

Alla fine, la tragedia ha provocato la morte di entrambi gli uomini. I loro corpi sono stati riportati a riva dai bagnini dei vicini Bagni Domingo e Bagni Pepito, insieme ad alcuni bagnanti che si sono mobilitati per prestare soccorso.

Oggi, a Zinola, l’ultimo saluto a Fabrizio Valente. Una presenza numerosa, quella di amici, conoscenti e persone che lo avevano incontrato nel corso della sua vita professionale, per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio e stringersi alla sua famiglia.

Valente lascia la figlia Giulia, il genero Edoardo, la sorella Valeria, il fratello Mauro, gli zii Adriana e Renzo, il cugino Marco, i nipoti Laura e Francesco, oltre a numerosi parenti e amici.