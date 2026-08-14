Savona 2027, i consiglieri del M5S: “Impossibile un confronto con il csx, pronti a correre con un progetto concreto per la città”

Savona. “Il centrosinistra ha scelto la continuità con Marco Russo. Noi scegliamo di lavorare per offrire a Savona un’alternativa concreta, costruita sui problemi reali della città, sul lavoro portato avanti in 20 anni di opposizione e sul programma elettorale definito. Il nostro obiettivo resta quello con cui abbiamo affrontato questi anni di opposizione: mettere Savona al centro e costruire una città più pulita, ordinata, sicura, accessibile, curata e capace di funzionare meglio. La strada scelta dal centrosinistra è ormai chiara, per cui noi siamo pronti a correre con un progetto serio e concreto nell’interesse esclusivo della città”. I consiglieri comunali Manuel Meles e Federico Mij sono pronti a correre da soli alle prossime elezioni comunali.

Dopo un primo momento di apertura al centrosinistra, ora il passo indietro: “Nelle scorse settimane abbiamo dato la nostra disponibilità ad aprire un confronto con il centrosinistra in vista delle prossime elezioni amministrative. Fin dall’inizio abbiamo chiarito le condizioni politiche dalle quali, per noi, avrebbe potuto nascere un percorso serio: un forte cambio di passo nel metodo e nelle scelte amministrative, a partire da alcuni dei problemi che più hanno segnato Savona in questi anni, come igiene urbana e gestione dei rifiuti, mobilità e sicurezza. Questa necessità di discontinuità passa naturalmente anche dalla guida della città. Marco Russo rappresenta il metodo, le scelte e l’esperienza amministrativa di questi cinque anni e, proprio per questo, avevamo indicato con chiarezza la necessità di una candidatura diversa”.

“Negli ultimi giorni il centrosinistra ha a sua volta chiarito pubblicamente la propria posizione. Prima il sindaco Russo ha sostanzialmente lanciato la propria candidatura per un secondo mandato, rivendicando il lavoro svolto e la prosecuzione del progetto politico-amministrativo avviato. Ieri il consigliere regionale del PD Roberto Arboscello rinnova apertamente la fiducia a Russo, rivendica il percorso di questi cinque anni e afferma che i risultati di questo progetto potranno essere pienamente apprezzati nei prossimi cinque”.

“Prendiamo atto di questa scelta politica. Il centrosinistra propone ai savonesi la prosecuzione dell’esperienza amministrativa di questi anni. Noi abbiamo una lettura profondamente diversa della città e crediamo serva un nuovo progetto. A questo punto sarebbe poco serio verso i cittadini sedersi a un tavolo fingendo che esistano ancora da definire presupposti che il centrosinistra ha già scelto pubblicamente”, concludono.

Dal consigliere Fabio Orsi (con il suo progetto civico lanciato insieme a Pietro Santi) era arrivata l’apertura a Meles e Mij ma al momento nulla è ancora deciso: “In questi cinque anni – aveva spiegato Orsi – ci siamo trovati d’accordo su tutto, non vedo perché ipotetiche ‘appartenenze a logiche romane’ debbano tenerci lontani”.