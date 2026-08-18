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Paura

Sassello, punto da un insetto: sospetto shock anafilattico, interviene l’elisoccorso Grifo

Sul luogo è intervenuta anche un'ambulanza della Croce Rossa di Sassello

grifo

Sassello. Agg 14.10: il paziente è stato trasportato dal Grifo in codice giallo al San Paolo di Savona.

Intervento dei soccorsi all’ora di pranzo di oggi (18 agosto) a Sassello, in località Lavruti, dove una persona è stata punta da un insetto e avrebbe manifestato i sintomi riconducibili a un probabile shock anafilattico.

Considerata la potenziale gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Grifo, giunto sul posto per valutare le condizioni del paziente e stabilire le eventuali necessità di trasporto in ospedale.

Sul luogo è intervenuta anche un’ambulanza della Croce Rossa di Sassello, che ha prestato le prime cure alla persona coinvolta.

Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulle condizioni del paziente.

 

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