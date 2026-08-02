Sassello, incendio in località Chiappuzzo: elicottero e vigili del fuoco al lavoro

Sassello. Fiamme in località Chiappuzzo, a Sassello.
Al momento il fronte del fuoco non sembra minacciare abitazioni. L’incendio, le cui cause sono al momento sconosciute, è divampato poco fa. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Varazze (supportati anche da un elicottero), dei volontari della caserma di Sassello.
Sul posto presenti anche squadre di volontari della Protezione Civile. La zona è poco lontana da quella dove una decina di giorni si era verificato un altro rogo.
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