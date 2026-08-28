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Nuovi servizi

Sanità di prossimità in Alta Valbormida: ecografo entro ottobre e si punta a nuove visite specialistiche da gennaio

Incontro tra Asl2 e i Comuni di Calizzano, Bardineto, Massimino e Murialdo per potenziare la medicina territoriale. Il 24 settembre evento pubblico con i cittadini

Generico agosto 2026

Valbormida. Si è tenuto questa mattina (28 agosto), presso il Palazzo Municipale di Calizzano, un incontro promosso su richiesta delle amministrazioni comunali di Bardineto, Calizzano, Massimino e Murialdo con i vertici territoriali di Asl 2, guidati dal Direttore del Distretto delle Bormide, Alberto Cella.

L’incontro ha fatto seguito al confronto dello scorso luglio con tutti i sindaci della Valbormida e alle successive comunicazioni definite nell’ambito di un percorso condiviso volto a rafforzare il coordinamento e la programmazione dei servizi sanitari sul territorio.

Nel corso della riunione sono state ribadite le priorità legate alla medicina territoriale e la volontà di Ats Asl 2 di riprendere e potenziare le attività e i servizi essenziali di prossimità nell’Alta Valbormida, con particolare riferimento alle prestazioni specialistiche e ambulatoriali.

Tra le prime azioni individuate, è prevista entro ottobre 2026 l’apertura dell’agenda per l’utilizzo dell’ecografo messo a disposizione delle Comunità grazie all’investimento della sezione locale dell’Avis e della Pubblica Assistenza Croce Azzurra di Calizzano, con l’obiettivo di attivare ulteriori prestazioni specialistiche, con cadenza almeno mensile, a partire da gennaio 2027.

È stato inoltre concordato un incontro pubblico, aperto alla popolazione, in programma il 24 settembre alle 17.30, dedicato all’illustrazione e all’approfondimento dei servizi sanitari disponibili sul territorio.

“Sarà l’occasione per fornire informazioni sulle attività della Struttura Ospedaliera di Cairo Montenotte e sulla Casa di Comunità, sui servizi territoriali di Valle e, più specificamente, sulle prestazioni e sui servizi disponibili a livello locale, favorendo un confronto diretto con i cittadini. Risultato di un importante lavoro di confronto e sinergia tra l’azienda sanitaria e gli enti locali nell’ottica dell’obiettivo comune unico del miglior servizio per le proprie comunità”, ha dichiarato il sindaco Pierangelo Olivieri.

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