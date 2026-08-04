Savona, asportato un fibroma uterino di 16 chili: intervento d’urgenza al San Paolo

Savona. Intervento eccezionale all’ospedale San Paolo di Savona, dove una donna di 40 anni è stata operata d’urgenza per l’asportazione di un fibroma uterino di circa 45 centimetri e del peso di 16 chilogrammi.

La paziente si era presentata in ospedale con nausea, vomito e forti dolori addominali. Gli esami hanno evidenziato un’occlusione intestinale provocata dalla compressione esercitata dalla massa, un fibroma già noto ma che, per le sue dimensioni, aveva finito per comprimere l’intestino rendendo necessario l’intervento chirurgico.

L’operazione è stata eseguita dal dottor Eugenio Oreste Volpi, direttore della struttura complessa di Ginecologia e Ostetricia del San Paolo, insieme all’équipe della struttura. La massa è stata rimossa mediante laparotomia, cioè attraverso l’apertura chirurgica della parete addominale.

L’intervento è stato particolarmente complesso perché il fibroma si era sviluppato in sede quasi completamente retroperitoneale, a stretto contatto con i grossi vasi sanguigni e altri organi vitali. Nonostante le difficoltà, l’operazione si è conclusa con successo. Dopo un decorso post-operatorio regolare e tredici giorni di ricovero, la donna è stata dimessa in buone condizioni generali.

Secondo ATS Liguria, il caso conferma la capacità della rete ospedaliera di affrontare interventi chirurgici d’urgenza ad alta complessità, garantendo continuità assistenziale dalla diagnosi fino alla fase post-operatoria.

“Negli ultimi anni si è giustamente investito molto nello sviluppo della sanità territoriale, un modello indispensabile per garantire prossimità, prevenzione e presa in carico dei cittadini. Tuttavia, questo non deve far dimenticare il ruolo centrale degli ospedali, che rappresentano il punto di riferimento per le cure ad alta complessità, per le tecnologie più avanzate e per i professionisti altamente specializzati. Interventi come questo dimostrano quanto sia fondamentale continuare a investire anche nell’assistenza ospedaliera, affinché i cittadini del nostro territorio possano accedere a cure di eccellenza”, dichiara Monica Cirone, direttore di Area 2 di ATS Liguria.

“L’Area Socio Sanitaria Ligure 2 (Asl2) rivolge un ringraziamento al dottor Eugenio Oreste Volpi e a tutta l’équipe chirurgica, medica, infermieristica e ostetrica coinvolta nell’intervento e nell’assistenza alla paziente durante il ricovero”, conclude.