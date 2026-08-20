San Paolo, 20 parti in tre giorni: l’Ostetricia protagonista di un eccezionale periodo di nascite

Savona. Venti bambini nati in circa di 72 ore all’Ospedale San Paolo di Savona. È il dato eccezionale registrato nei giorni scorsi dal Punto Nascita savonese, che ha visto susseguirsi venti parti in un arco di tempo particolarmente breve presso l’Ostetricia del San Paolo di Savona diretta dal dott. Eugenio Oreste Volpi.

Per accogliere al meglio tutte le neo-mamme sono stati potenziati gli ambienti e ottimizzato il personale ostetrico. Solo in un paio di casi si sono verificate complicazioni che hanno richiesto una particolare gestione clinica, affrontate e risolte con successo dall’équipe, senza che questo compromettesse la regolare assistenza alle altre pazienti.

L’andamento potrebbe contribuire a migliorare anche il dato della natalità a fine anno, già positivo rispetto alla media nazionale pur essendo in una provincia anziana come quella di Savona.

“Venti parti in tre giorni sono un dato che ci fa particolarmente piacere – sottolinea Monica Cirone, Direttore dell’Area Sociosanitaria Locale 2 di ATS Liguria – perché dietro questo numero ci sono venti bambini, venti famiglie e un’équipe che ha saputo accompagnare ogni nascita con professionalità e competenza”.