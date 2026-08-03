Sagra del Nostralino 2026: a Ranzi la tradizione riscrive il futuro tra sapori, musica e innovazione

Da lunedì 10 a venerdì 14 agosto torna a Ranzi, sulle alture di Pietra Ligure, la Sagra del Nostralino, una delle manifestazioni gastronomiche più longeve e partecipate della Liguria. Un appuntamento che da oltre sessant’anni continua a rinnovarsi senza perdere la propria identità, trasformando per cinque sere il bosco del Colle della Madonnina in un luogo dove sapori, musica e convivialità si incontrano.

Nata nel lontano 1962 come un’autentica e semplice festa contadina dedicata al vino locale, la Sagra del Nostralino si prepara a vivere la sua edizione 2026 dal 10 al 14 agosto. Per cinque serate consecutive, lo splendido bosco del Colle della Madonnina a Ranzi, frazione collinare di Pietra Ligure, tornerà a essere il teatro di una delle manifestazioni enogastronomiche più longeve, amate e partecipate dell’intera regione. Percorrendo la suggestiva strada panoramica che sale tra argentei uliveti e i profumi della macchia mediterranea, si raggiunge un prato incastonato nel verde che si spalanca sul mare. È qui che la convivialità della tradizione incontra una visione organizzativa all’avanguardia. Il successo ultra-sessantennale della Sagra si fonda sul costante impegno dei volontari del Circolo Giovane Ranzi, abili custodi di una memoria storica capace di rinnovarsi continuamente.

“La nostra forza è guardare avanti senza dimenticare da dove veniamo. Vogliamo conservare il fascino della festa di paese, ma raccontarlo con un linguaggio moderno, capace di coinvolgere tutte le generazioni” affermano gli organizzatori.

Smart Event

L’Innovazione al servizio dell’ospite – A testimonianza di questo perfetto equilibrio tra passato e futuro, l’organizzazione rinnova un’offerta tecnologica pensata per annullare i tempi d’attesa. Oltre alle tradizionali casse, i visitatori potranno usufruire della Cassa Web (sul sito ufficiale www.ranzi.it) per ordinare e pagare comodamente online, della modalità self-service Cassa Eat & Go e delle veloci Casse Express.

La Cucina – Un Viaggio nei Sapori AutenticiSe la logistica guarda al digitale, i fornelli rimangono rigorosamente fedeli alle ricette storiche tramandate a voce di generazione in generazione. Il menù è un vero e proprio inno alla gastronomia ligure di terra e di mare.

Le Specialità del Borgo – I celebri ravioli di Ranzi, lo zemin di ceci, le trofie al pesto con patate e fagiolini, i tagliolini al sugo di mare, la cima ligure, la trippa, le lumache, il ciupin di pesce, il pesce spada alla griglia, la frittura mista, i ravioli e la panissa fritti, le frittelle di trombette e quelle dolci di mele, il cundijun e la formaggetta ligure. Ad accompagnare i piatti, la cantina del Circolo propone i vini a marchio 1919: il classico Nostralino Rosso e Bianco, il Pigato D.O.C., il Vermentino D.O.C. e le bollicine del Brut ligure Piganò.

Storicamente ottenuto dall’unione delle uve rimaste a fine vendemmia, dal 2016 il Nostralino viene prodotto direttamente dal Circolo acquistando uve da produttori locali per preservare un patrimonio vitivinicolo unico.

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Cinque Notti di grande musica e DJ set – La colonna sonora della festa si articolerà ogni sera su più livelli: dalle 20:00 musica live d’accompagnamento tra i tavoli, dalle 22:00 le migliori party band sul palco principale e, da mezzanotte a notte fonda, i DJ set curati dal collettivo del Mugugno Finalese.

Programma completo – Lunedì 10/820:00 – 22:00 (tra i tavoli): Nando Rizzo & Band 22:00 – 24:00 (Palco Principale): Game Boys (Party Band Show) Dalle 24:00 (DJ Set Mugugno): Daxbj Martedì 11/820:00 – 22:00 (tra i tavoli): Nando Rizzo & Band 22:00 – 24:00 (Palco Principale): ATN 2000 (Party Band Show) Dalle 24:00 (DJ Set Mugugno): Ventotto b2b Yoda Mercoledì 12/820:00 – 22:00 (tra i tavoli): BellaVibes 22:00 – 24:00 (Palco Principale): Nisha Celebration Dalle 24:00 (DJ Set Mugugno): Daniele Reviglio Giovedì 13/820:00 – 22:00 (tra i tavoli): BellaVibes 22:00 – 24:00 (Palco Principale): ABCD Band Dalle 24:00 (DJ Set Mugugno): Dem0 Venerdì 14/820:00 – 22:00 (tra i tavoli): BSS trio 22:00 – 24:00 (Palco Principale): DejaVù (Party Band Show) Dalle 24:00 (DJ Set Mugugno): Wasarave

Eventi Collaterali e Sport – Mercoledì 12 agosto farà il suo ritorno la storica “Camminata nel Verde” (partenza ore 17:30), arrivata alla sua 40ª edizione e organizzata in collaborazione con l’A.S.D. Runners Loano (info: 3803248126). Per tutta la durata della manifestazione saranno inoltre allestiti la mostra fotografica a cura del circolo fotografico Riviera delle Palme, il mercatino dell’ingegno creativo, un’area giochi all’aperto con gonfiabili per bambini e la tradizionale pesca di beneficenza.