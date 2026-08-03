Albenga. Momenti di caos e paura ieri – nel primo pomeriggio – ad Albenga. Intorno alle 13, la centralissima via dei Mille è diventata teatro di una rocambolesca sequenza di eventi che ha reso necessario l’invio sul posto di carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco e mezzi del 118.

A distanza di poco più di 24 ore dai fatti, i militari dell’Arma hanno svolto gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti.

La ricostruzione dei fatti

L’allarme – come detto – è scattato intorno alle ore 13 a seguito della segnalazione di un privato cittadino che ha allertato la centrale operativa per una lite in strada in Via dei Mille. L’immediato invio sul posto dell’equipaggio della sezione radiomobile ha permesso ai militari di raccogliere le prime testimonianze da una residente, la quale riferiva che poco prima tre soggetti avevano provocato forti schiamazzi e colpi sul portone della sua abitazione.

I carabinieri si sono messi subito alle ricerche dei soggetti, tutti e tre di origine tunisina, intercettandoli a breve distanza in evidente stato di alterazione psicofisica. Poco dopo, nei pressi di un ristorante della zona, la situazione è degenerata a causa del sopraggiungere di altri due individui, un albanese e un rumeno, accompagnati da un cane. Ne è scaturito un acceso diverbio per futili motivi sfociato in una rissa, durante la quale l’animale si è scagliato contro uno dei coinvolti.

Nel concitato svolgimento dei fatti, uno dei presunti partecipanti si è allontanato di corsa attraversando la carreggiata ed è stato urtato da un’autovettura in transito. A causa del forte stato di agitazione, l’uomo si è rifugiato al di sotto del veicolo, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per consentirne l’estrazione in sicurezza, unitamente alla polizia loocale per i rilievi del sinistro.

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Caos in centro ad Albenga, fuga e inseguimento in via dei Mille

Nonostante la gravità e la concitazione del contesto, i militari – supportati tempestivamente da una pattuglia della stazione carabinieri di Borghetto Santo Spirito giunta in rinforzo – sono riusciti a contenere la situazione e a mettere in sicurezza tutti gli individui coinvolti, garantendo l’intervento del personale sanitario del 118 per il trasporto e le cure dei feriti presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Pietra Ligure. Uno dei presunti responsabili, venuto a contatto con i militari con atteggiamento ostile e non collaborativo, è stato immobilizzato e condotto presso gli uffici del Comando per gli adempimenti del caso.

Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha consentito di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di identificare in breve tempo tutti i presunti autori della rissa che sono stati pertanto deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Savona; uno di questi inoltre, per i motivi sopra descritti, è stato deferito in stato di libertà anche per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.