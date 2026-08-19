Rischio idrogeologico a Spotorno, Spiga e Remiddi interrogano la giunta sulla pulizia di rii e caditoie.

Spotorno. Il gruppo consiliare di opposizione “Noi per Spotorno che Vorrei”, rappresentato dal capogruppo Salvatore Massimo Spiga e dal consigliere Stefano Remiddi, ha presentato via PEC al sindaco Mattia Fiorini e all’assessore ai Lavori Pubblici Marina Peluffo un’interrogazione in merito alla manutenzione di rii, corsi d’acqua e caditoie.

“Considerate le elevate temperature estive e il forte riscaldamento del mare che, come evidenziato dai modelli meteorologici autunnali, potrebbero causare eventi atmosferici estremi e piogge intense – spiegano i consiglieri – chiediamo quali interventi siano stati previsti per il taglio e la rimozione della vegetazione negli alvei dei rii e dei fiumi, oltre alla pulizia preventiva di caditoie e condotte piovane, così da evitare danni a persone o cose”.

“Particolare attenzione viene rivolta al Rio Canin, nel tratto che scorre sotto il ponte adiacente all’Opera Pia Siccardi. Chiediamo quale piano preventivo sia stato studiato per impedire che legname e detriti si incastrino contro la tubatura presente sotto il ponte, evitando il rischio che si crei una pericolosa diga a ridosso delle abitazioni”.

“La prevenzione del rischio idrogeologico non si fa a emergenza avvenuta – incalzano Spiga e Remiddi – I lavori di manutenzione e messa in sicurezza vanno eseguiti prima dei fenomeni meteorologici critici, specialmente nei punti più a rischio. Chiediamo all’amministrazione una risposta puntuale che indichi non solo gli interventi teorici, ma quelli concretamente finanziati, programmati e con tempistiche certe di esecuzione”.