Ripescaggi Eccellenza: l’udienza dell’Angelo Baiardo il 10 settembre, tre giorni prima del via al campionato

Dopo il Comitato regionale, anche la Corte d’appello territoriale ha respinto i ricorsi di Angelo Baiardo e Praese. Si giocheranno dunque come da calendario Savona – Cairese, Anpi Casassa – Angelo Baiardo e Campese – Praese (quest’ultima valida per la Coppa di Promozione).

La vera novità è però la data fissata per l’udienza relativa al ricorso presentato dall’Angelo Baiardo. Questa si terrà il 10 settembre, in videoconferenza, alle ore 12. Tre giorni dopo è previsto l’inizio del campionato, dunque presumibilmente il calendario della prossima Eccellenza sarà già pubblicato prima dell’udienza.