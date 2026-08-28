  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Il caso

Ripescaggi Eccellenza: l’udienza dell’Angelo Baiardo il 10 settembre, tre giorni prima del via al campionato

Annunciata la data in cui si deciderà definitivamente l'organico di Eccellenza, anche se a ridosso dell'inizio del torneo

Logo lnd Ligure

Dopo il Comitato regionale, anche la Corte d’appello territoriale ha respinto i ricorsi di Angelo Baiardo e Praese. Si giocheranno dunque come da calendario Savona – Cairese, Anpi Casassa – Angelo Baiardo e Campese – Praese (quest’ultima valida per la Coppa di Promozione).

La vera novità è però la data fissata per l’udienza relativa al ricorso presentato dall’Angelo Baiardo. Questa si terrà il 10 settembre, in videoconferenza, alle ore 12. Tre giorni dopo è previsto l’inizio del campionato, dunque presumibilmente il calendario della prossima Eccellenza sarà già pubblicato prima dell’udienza.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.