Ricorso ripescaggio, le reazioni. Savona: “Soddisfatti”, il Baiardo proseguirà la battaglia legale

Il TFT ha respinto il ricorso dell’Angelo Baiardo reputando corretto il ripescaggio del Savona (qui la notizia con le motivazioni).

Da quanto filtra dal quartier generale del club genovese, però, c’è la ferma volontà di non fermare qui la battaglia legale e di proseguire fino a Roma per ribaltare quanto deciso a livello locale.

Il Tribunale federale territoriale ha sottolineato come sia il Comitato regionale del presidente Giulio Ivaldi a dover eventualmente decidere di allargare l’Eccellenza a 17. Un soluzione, però, che non sarebbe gradita a buona parte delle squadre del massimo campionato regionale. E che creerebbe scompensi anche nelle categorie inferiori. Solo in caso di allargamento a 17 formazioni, tuttavia, potrebbe essere presa in considerazione la richiesta della Praese di ampliare a 18.

Soddisfazione, ovviamente, da parte del Savona e della sua “squadra legale”:

Il Savona FBC accoglie con soddisfazione la decisione del Tribunale Federale, che ha confermato la piena correttezza della nostra posizione in merito al ripescaggio in Eccellenza.

La pronuncia odierna chiude una vicenda complessa, ribadendo la solidità delle procedure seguite dalla società.

Continuiamo a lavorare con costanza, fermezza e senso di responsabilità alla costruzione della prossima stagione, concentrati esclusivamente sul campo e sull’obiettivo di rappresentare al meglio i colori biancoblù.

Savona FBC