Regione, anticipazione del 100% alle aziende del Tpl: “Sostegno al servizio”

Regione Liguria rende stabile la misura che consente l’anticipo del 100% delle risorse alle aziende di trasporto pubblico regionale e locale, su gomma e su ferro, per gli acquisti di nuovi mezzi o per il rinnovo delle infrastrutture fatti con fondi statali, in attesa che il ministero provveda al versamento degli stessi.

Questo l’importante provvedimento approvato dal Consiglio regionale, su iniziativa dell’assessore ai Trasporti Marco Scajola, all’interno del cosiddetto disegno di legge “Omnibus”. Nel 2025 l’anticipazione era già stata aumentata dal 50% al 100% per l’anno 2026. Ora viene confermata e consolidata senza limiti temporali.

“Parliamo di un’azione importante che ha consentito e consentirà ancora alle aziende, senza più limitazioni temporali, di avere subito, evitando di esporsi economicamente, risorse finanziarie fondamentali per il trasporto pubblico locale – spiega l’assessore Marco Scajola – Un anno fa abbiamo portato al 100% la possibilità di anticipo per l’acquisto di nuovi mezzi con l’obiettivo di dare liquidità per realizzare gli investimenti e garantire la continuità del servizio. Al contrario le stesse aziende si sarebbero trovate a sostenere importanti esborsi di cassa con ricorso al sistema creditizio e quindi ulteriori spese da affrontare”.

“Ora rendiamo l’operazione stabile e consolidata, fornendo quindi uno strumento costante e dimostrando come Regione Liguria dia la propria totale disponibilità verso le varie realtà territoriali con l’obiettivo di potenziare il servizio per tutta l’utenza e offrire, al contempo, maggiori certezze ai lavoratori”.