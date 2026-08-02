Ragazza soccorsa dopo un tuffo dagli scogli: trasportata in elicottero al Santa Corona

Noli. Soccorsi mobilitati a Capo Noli, all’altezza della grotta dei Falsari, per una ragazza piemonte di 21 anni che dopo essersi tuffata in mare ha urtato la schiena contro uno scoglio.
E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13. Il fidanzato l’ha riportata a terra e ha chiamato i soccorsi.
Sul posto sono arrivati l’automedica del 118, l’ambulanza della Croce Bianca di Noli, il soccorso alpino speleologico Liguria, i vigili del fuoco, la capitaneria di porto e l’elicottero.
Dopo essere stata medicata e stabilizzata, la ragazza è stata trasportata in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo per gli accertamenti del caso.