Raffiche di vento tra Savona e Noli: diverse persone soccorse dai vigili del fuoco e dalla Guardia Costiera

Provincia. Un’improvvisa e forte raffica di vento ha sorpreso diverse persone in mare tra Savona e Noli nel tardo pomeriggio di oggi. Paura tra i bagnanti che, in quel momento, si trovavano al largo con gommoni, materassini e SUP.

I vigili del fuoco e la Guardia Costiera si sono attivati subito con le moto d’acqua per i soccorsi.

Un gruppo di bagnanti a bordo di SUP (Stand up paddle, ndr) vicini all’isola di Bergeggi è stato tratto in salvo. A Spotorno, invece, i soccorritori hanno riportato a riva un gommone con dei bambini a bordo, rimasto bloccato a circa 200 metri dalla spiaggia.

Altre persone in difficoltà sono state recuperate nella zona della Baia delle Sirene e a Capo Noli. Grazie all’intervento congiunto della capitaneria e dei vigili del fuoco, tutti sono stati messi in salvo senza gravi conseguenze.

Il vento ha causato qualche problema anche sulla terraferma. A Pietra Ligure un ombrellone è volato via e ha colpito una persona, che è stata portata in ospedale in codice giallo.