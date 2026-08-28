“Questa sera guido io”, la campagna della Polizia arriva a Savona: controlli e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale

Savona. Mercoledì 26 agosto la Polizia di Stato di Savona è stata impegnata ad Albisola Superiore nell’ambito della campagna “Questa sera guido io”, finalizzata a sensibilizzare gli utenti della strada sui rischi della guida in stato di alterazione da alcool o droga e a promuovere la figura del conducente designato.

Nel pomeriggio, operatori specializzati della Polizia Stradale hanno incontrato i cittadini presso uno degli stabilimenti balneari aderenti all’iniziativa, dove hanno affrontato i temi della sicurezza stradale e, in particolare, hanno richiamato l’attenzione sull’importanza di individuare, prima di una serata, il conducente designato, ossia chi, per una sera, decide di non bere per riaccompagnare a casa tutti.

Successivamente, sono stati effettuati specifici servizi di controllo volti a contrastare la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, incentivando al contempo i comportamenti virtuosi dei conducenti che, non avendo assunto alcool, hanno dimostrato di aver pienamente assunto e rispettato il ruolo di conducente designato, garantendo così il rientro in sicurezza del proprio gruppo di amici.

A tali conducenti, infatti, sono stati riconosciuti ingressi gratuiti presso i locali aderenti all’iniziativa, quale forma di valorizzazione e riconoscimento del loro comportamento responsabile.

L’attività di prevenzione e controllo proseguirà anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza dei rischi connessi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche e di promuovere la cultura della sicurezza stradale. “Se bevi, non guidare: scegli prima il tuo conducente designato”, il motto dell’iniziativa.