Protocollo d’intesa tra Regione, Ordine degli Psicologi e ATS per il servizio di psicologia territoriale: formazione per oltre 260 professionisti

Liguria. Via libera al protocollo d’intesa tra Regione Liguria, Azienda Tutela della Salute Liguria e Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Liguria, volto alla realizzazione del corso di formazione propedeutico al Servizio di psicologia territoriale presso le Case di Comunità.

Il corso, cofinanziato da Atsl e Ordine degli Psicologi della Liguria, sarà destinato ai 263 professionisti psicologi e professioniste psicologhe selezionati a seguito delle manifestazioni d’interesse predisposte dalle cinque aree sociosanitarie di Atsl.

Attraverso il protocollo d’intesa l’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Liguria si impegna nella progettazione scientifica del corso, nella predisposizione dei materiali, nel monitoraggio e nella gestione dell’accreditamento nel sistema di aggiornamento ECM. La Regione Liguria si impegna a favorire la partecipazione degli psicologi territoriali selezionati. Ats Liguria, attraverso l’Area sociosanitaria 3, si impegna a organizzare e attivare il corso, curando gli adempimenti gestionali e amministrativi.

Ats Liguria ha contestualmente approvato la delibera sulla Psicologia Territoriale che ha aggiornato e ampliato il servizio. È stata disposta l’assegnazione di due incarichi di psicologo territoriale in ognuno dei 19 distretti sociosanitari della Regione, per un totale di 38 incarichi, con un impegno professionale di 24 ore settimanali per ciascun incaricato.

“A breve le cittadine e i cittadini troveranno nelle Case di Comunità HUB, che stanno iniziando a conoscere e frequentare, anche la psicologa e lo psicologo di Comunità. – Dichiara Marco Damonte Prioli, direttore generale di Ats Liguria – Si tratta di un traguardo importante che ci consentirà di rispondere in maniera sempre più efficace ai bisogni dei territori”.

“Si tratta di un ulteriore importante passo in avanti per avviare il servizio di Psicologia territoriale – dichiara Pierluigi Vinai, direttore sociosanitario di Ats Liguria – frutto di una preziosa sinergia istituzionale con Regione e Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi. Grazie alle figure che formeremo e agli incarichi che conferiremo potremo sperimentare il ruolo di psicologo territoriale nelle Case di Comunità HUB presenti in tutta la Liguria”.

“La Liguria è stata tra le poche regioni italiane a intervenire con una specifica legge, mettendo a disposizione le risorse necessarie per l’attivazione del servizio – spiega l’assessore alla sanità Massimo Nicolò -. Dopo lo stanziamento è stato avviato l’iter per il reclutamento dei professionisti e oggi arriviamo alla fase della formazione: è un passaggio importante che ci permette di guardare concretamente all’avvio del Servizio di Psicologia territoriale e alla sua piena operatività nelle Case di Comunità. L’obiettivo è portare la psicologia sempre più vicino ai cittadini, all’interno della rete della sanità territoriale. Ci attendiamo che il servizio possa decollare rapidamente e dare una risposta concreta ai cittadini. Un risultato al quale ha contribuito anche il lavoro di coordinamento dell’azienda unica, che ha accompagnato questo percorso e consentito di mettere a sistema le competenze necessarie per arrivare alla fase della formazione. La collaborazione tra Regione, Ats e Ordine degli Psicologi è fondamentale per trasformare questo progetto in un servizio stabile e pienamente operativo nelle Case di Comunità”.

“Questo Protocollo d’Intesa rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di costruzione del Servizio di Psicologia territoriale in Liguria – dichiara Claretta Femìa, presidente dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Liguria –. Come Ordine abbiamo lavorato con impegno alla progettazione scientifica del corso, grazie al fondamentale contributo della Dott.ssa Mara Donatella Fiaschi, consapevoli di quanto sia importante offrire alle professioniste e ai professionisti selezionati una formazione solida e coerente con le specificità del lavoro nelle Case di Comunità. Ringraziamo la Regione e ATS Liguria per una collaborazione istituzionale che valorizza il ruolo della psicologia all’interno della sanità territoriale, a beneficio della prevenzione e della promozione del benessere delle cittadine e dei cittadini liguri”.

Ats Liguria informa inoltre che è stato pubblicato l’avviso pubblico per il conferimento a psicologhe e psicologi di 6 incarichi di lavoro autonomo nell’ambito dei progetti “Pyter Paysage + Inclusivo”, “Trame Emotive” e “Joint Action Safe”, realizzati grazie ai partenariati europei, con la Provincia di Imperia e con regione Liguria. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 3 settembre 2026.