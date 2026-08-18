“Professionalità, umanità e cuore: il grazie di un paziente al personale della Medicina Interna 2 dell’Ospedale San Paolo”

Savona. “Desidero esprimere il mio più sincero e sentito ringraziamento a tutto il personale del reparto di Medicina Interna 2 – Lato Savona dell’ospedale San Paolo, dove sono stato ricoverato.

Durante il mio periodo di degenza ho avuto modo di apprezzare non soltanto la grande professionalità e competenza di tutto il personale sanitario, ma anche la disponibilità, l’umanità, la gentilezza e l’attenzione dimostrate quotidianamente nei confronti dei pazienti.

Rivolgo un particolare e sentito ringraziamento a tutti i medici, agli infermieri e agli OSS, che ogni giorno svolgono il loro lavoro con dedizione, professionalità e grande sensibilità, affrontando con impegno tanto gli aspetti più delicati quanto quelli più importanti del percorso di cura.

Un ringraziamento speciale va inoltre alla dottoressa Gnerre, per la competenza, la disponibilità e l’attenzione dimostrate durante il mio percorso di cura, e alla coordinatrice Michela Gualtieri, per la professionalità, la cortesia e l’organizzazione con cui coordina il personale e l’attività del reparto.

In un momento di particolare fragilità, trovare persone capaci di trasmettere professionalità, attenzione e umanità rappresenta qualcosa di veramente prezioso e contribuisce a rendere più sereno e sostenibile il percorso di chi si trova ad affrontare una situazione di difficoltà.

Per tutto questo, desidero rivolgere a ciascuno di voi la mia più sincera gratitudine e il mio più sentito grazie di cuore.

Con riconoscenza,

Giovanni Favano“