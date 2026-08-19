Principio d’incendio su un’imbarcazione nel porto di Alassio: intervento degli ormeggiatori

Alassio. Il provvidenziale intervento degli ormeggiatori della Marina di Alassio insieme al direttore generale Marino Agnese ha evitato che l’incendio divampato su una imbarcazione potesse propagarsi ad altri natanti.

L’emergenza è scattata all’interno del porticciolo Luca Ferrari gestito dalla Marina. Gli ormeggiatori, subito intervenuti, hanno trainato l’imbarcazione dalla quale si è sprigionato un principio d’incendio lontano dalle altre imbarcazioni e posizionata presso l’imboccatura del Porto Luca Ferrari. Quindi sono intervenuti rapidamente anche i vigili del fuoco e il personale della guardia costiera, che hanno provveduto a spegnere il principio d’incendio.

“Si è trattato probabilmente del surriscaldamento di una batteria al litio difettosa, che era a bordo dell’imbarcazione, benché scollegata dal motorino subacqueo. Il tempestivo intervento della nostra squadra – spiega il presidente della Marina di Alassio Rinaldo Agostini – ha evitato il rischio di una eventuale propagazione alle altre imbarcazioni presenti in Porto.

Conclude: “La preparazione del nostro personale e l’addestramento ricevuto hanno ancora una volta evitato rischi più seri. Come amministratore unico della Marina di Alassio provvederò ad un encomio solenne, per ringraziare la squadra che è intervenuta”.