Polo scolastico di Baxie a Spotorno: i consiglieri Spiga e Remiddi chiedono un nuovo sopralluogo prima dell’avvio delle lezioni

Spotorno. A poche settimane dalla riapertura delle scuole, prevista per il 14 settembre, i consiglieri comunali di minoranza di Spotorno Massimo Spiga e Stefano Remiddi hanno hanno formalmente richiesto al sindaco Mattia Fiorini, e alla dottoressa Cartino la possibilità di” effettuare un nuovo sopralluogo di verifica presso il Polo scolastico in località Baxie per verificare lo stato di avanzamento dei lavori”.

“La richiesta fa seguito al loro precedente sopralluogo dello scorso 20 luglio, durante il quale avevano riscontrato diverse finiture interne ed esterne ancora da completare. Nonostante la proroga di 32 giorni concessa a luglio per la fine del cantiere (atto U.0176666 del 9 luglio 2026), l’approssimarsi della prima campanella rende urgente un accertamento sul campo. Considerata l’imminente ripresa delle attività didattiche, riteniamo doveroso verificare di persona che i lavori siano stati effettivamente conclusi e che la struttura, compresi gli arredi, sia pronta ad accogliere studenti e personale in totale sicurezza,” dichiarano Spiga e Remiddi.

I consiglieri attendono ora “la definizione di una data per il sopralluogo, da svolgersi con un congruo anticipo rispetto al 14 settembre, per garantire la massima trasparenza sulla consegna dell’opera alla comunità”.