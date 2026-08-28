Polemica Meloni-Bonaccini, Arboscello (Pd): “La destra attacca per non rispondere. Ci dica se chi sta peggio oggi vive meglio di 4 anni fa”

Italia. “Meloni attacca Bonaccini per non rispondere sui problemi. La destra dica se chi sta peggio oggi vive meglio di quattro anni fa”. A dichiararlo è Roberto Arboscello, consigliere regionale Pd, intervenendo sulla polemica che ha visto protagonisti Stefano Bonaccini e Giorgia Meloni.

“Ero accanto a Bonaccini ad Albenga e ho ascoltato tutto il suo ragionamento, – ha spiegato Arboscello. – Non ha insultato né classificato gli elettori. Ha posto alla sinistra un problema politico molto serio: negli ultimi anni una parte consistente delle persone economicamente più fragili, di chi vive nelle periferie e nelle aree interne e di chi ha avuto meno opportunità si è rivolta alla destra”.

“E la sinistra deve interrogarsi su questo, perché la sua funzione storica dovrebbe essere proprio quella di rappresentare chi ha meno e migliorare le sue condizioni di vita. Trasformare questa analisi nella caricatura ‘Bonaccini insulta chi vota a destra’ significa estrapolare una frase dal suo contesto e costruirci sopra una polemica”.

“Lo ha fatto prima Bignami, lo ha fatto la presidente Meloni e, puntualmente, lo fanno in Liguria gli esponenti di Fratelli d’Italia. È un metodo della destra che conosciamo bene anche qui in Liguria. Si prende una frase, la si separa dal ragionamento e la si usa come arma di distrazione di massa. Perché discutere di questo è evidentemente più comodo che rispondere alle domande che riguardano la vita quotidiana delle persone”, ha proseguito Arboscello.

“La domanda, invece, è molto semplice: chi stava peggio quattro anni fa, oggi vive meglio? E la risposta, dopo anni di Governo nazionale e regionale, la devono dare gli esponenti di centrodestra. Ma per loro è meglio la polemica che rispondere sulla sanità, sull’istruzione, sul trasporto pubblico, dove servono risorse vere che non arrivano. Invece di commentare in modo strumentale una frase di Bonaccini, la Meloni e il centrodestra spieghino perché si continua a indebolire il pubblico e a lasciare famiglie e lavoratori soli davanti ai tanti problemi quotidiani”, ha concluso.