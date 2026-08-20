Pnrr, in Liguria realizzato oltre l’85% dei progetti. Bucci: “Su sanità esempio nazionale”

Liguria. A fine giugno l’80,69% degli interventi finanziati con il Pnrr di cui Regione Liguria è soggetto attuatore risulta concluso, con una stima che ad oggi sale a circa l’85% delle opere completate. In particolare, su 259 progetti che hanno visto l’Ente di piazza de Ferrari titolare della realizzazione, per complessivi 670.197.759,61 euro di risorse assegnate, lo stato di avanzamento – aggiornato al 31 giugno – vede 209 interventi conclusi, 15 in fase di collaudo e 33 in fase avanzata di esecuzione, mentre due erano in fase di affidamento.

È quanto emerge dal sito dedicato all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del PNC-Piano nazionale complementare realizzato da Regione e aggiornato con cadenza trimestrale per monitorare in modo costante e puntuale l’andamento degli interventi.

“A differenza di alcune notizie riportate in queste ore, il quadro che emerge conferma un livello di realizzazione quasi integrale – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – a testimonianza di una capacità attuativa significativa rispetto agli obiettivi e alle tempistiche previste dal piano nazionale di ripresa e resilienza. Non solo: i dati sono aggiornati a fine giugno, per cui possiamo dire che oggi i progetti completati sono la quasi totalità, compresi quelli che erano nella fase del collaudo. Voglio ricordare – prosegue il presidente – che a maggio la Liguria è stata indicata dal governo tra le Regioni più virtuose, punto di riferimento a livello nazionale, in particolare in relazione all’attuazione della Missione 6 – Salute del Pnrr, superando anche i target previsti ad esempio per le Case della comunità, che in Liguria sono 32 a fronte delle 30 in programma, per gli Ospedali della comunità e le grandi apparecchiature diagnostiche, rispettivamente 12 e 68 rispetto al target di 10 e 61 previsto dal Piano”.

Rispetto ai dati diffusi dal Centro Studi di Camera e Senato, elaborati sulla base della piattaforma nazionale REGIS, la Regione specifica che il numero di progetti sul proprio sito risulta più basso perché, per ragioni di efficienza e semplicità di consultazione, gli interventi che non presentano un unico CUP sono stati accorpati e, di conseguenza, conteggiati come un singolo intervento mentre su REGIS sono costituiti da più CUP distinti.

Vaccarezza (FI): “Avanti con la riforma per una sanità efficiente, moderna e vicina ai cittadini”

“Esprimiamo pieno e convinto sostegno alle linee tracciate dal Presidente Marco Bucci nell’intervista rilasciata a Il Secolo XIX. A otto mesi dall’avvio del percorso di riforma, la rotta impressa alla sanità ligure è chiara, concreta e orientata ai risultati. Come Forza Italia, ribadiamo la nostra adesione totale a una visione che mette al centro i bisogni reali dei cittadini e la qualità dei servizi. Il nostro impegno, condiviso all’interno della coalizione e dell’amministrazione regionale, poggia su direttrici precise che puntano sulla valorizzazione dei giovani e del merito, investendo su professionisti di talento e aprendo anche a primari under 40 nei reparti chiave per arginare la fuga di cervelli; sulla sanità pubblica e il potenziamento infrastrutturale, con nuovi ospedali che resteranno saldamente pubblici e affiancati da collaborazioni mirate; e sulla forza della medicina territoriale, grazie alla crescita costante delle Case della Comunità che registrano migliaia di accessi mensili per portare la cura più vicina alle persone e alleggerire i Pronto Soccorso. C’è ancora lavoro da fare per ottimizzare i processi, ma le basi sono solide e i risultati iniziano a vedersi. Come Forza Italia continueremo a garantire tutto il nostro sostegno e a lavorare ogni giorno, al fianco del Presidente Bucci, per una sanità efficiente, moderna e vicina alla gente”, così il consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza.

Lega: “Dichiarazioni Bucci confermano visione moderna della sanità ligure a tutto vantaggio della nostra comunità”

“Le dichiarazioni di oggi del Presidente Marco Bucci confermano come la riforma della sanità ligure stia procedendo e, soprattutto, stia andando incontro alle esigenze dei cittadini. La moderna visione di Bucci è chiara, concreta e diretta ai risultati. Importanti le parole sugli accordi che riguardano gli ospedali Galliera ed Evangelico di Genova, che garantiranno più servizi e una maggiore integrazione dell’offerta sanitaria. Bucci, come sempre, ha voluto spronare tutti a fare sempre meglio e a lavorare col massimo impegno nell’esclusivo interesse dei liguri, non accontentandosi mai dei risultati raggiunti. Nelle dichiarazioni di Bucci ci sono anche valide soluzioni innovative per una visione moderna della sanità ligure a tutto vantaggio della nostra comunità” hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Sara Foscolo, Sandro Garibaldi e Armando Biasi.