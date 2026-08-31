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Via libera

Più accessibilità all’istituto Falcone di Loano, aggiudicati i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche: investimento da 300mila euro

Finanziato con fondi MIM nell’ambito del PNRR. Prevista l’installazione di tre ascensori per migliorare la fruibilità dell’edificio scolastico

Istituto Falcone Loano

Loano. Sono stati aggiudicati gli interventi di messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche presso l’istituto Falcone di Loano. Il progetto prevede l’installazione di tre ascensori a servizio dell’edificio scolastico, con l’obiettivo di garantire una maggiore accessibilità e autonomia negli spostamenti all’interno della struttura.

L’intervento comporta un investimento complessivo di 300.000 euro, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università”, Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”.

Le risorse rientrano nei finanziamenti assegnati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) agli enti locali per interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici, con riferimento alle misure di prevenzione e protezione antincendio e agli interventi urgenti sulle strutture destinate alle attività didattiche, in attuazione del decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito del 21 novembre 2025, numero 229.

I nuovi ascensori consentiranno di migliorare l’accessibilità e l’adattabilità degli spazi, nel rispetto della normativa vigente, favorendo una fruizione più sicura e autonoma dell’istituto da parte di studenti, personale scolastico e utenti. Rimuovere gli ostacoli fisici significa anche superare quelli culturali, nel percorso verso una scuola sempre più inclusiva, capace di garantire pari opportunità e piena partecipazione alla vita scolastica.

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