Più accessibilità all’istituto Falcone di Loano, aggiudicati i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche: investimento da 300mila euro

Loano. Sono stati aggiudicati gli interventi di messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche presso l’istituto Falcone di Loano. Il progetto prevede l’installazione di tre ascensori a servizio dell’edificio scolastico, con l’obiettivo di garantire una maggiore accessibilità e autonomia negli spostamenti all’interno della struttura.

L’intervento comporta un investimento complessivo di 300.000 euro, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università”, Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”.

Le risorse rientrano nei finanziamenti assegnati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) agli enti locali per interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici, con riferimento alle misure di prevenzione e protezione antincendio e agli interventi urgenti sulle strutture destinate alle attività didattiche, in attuazione del decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito del 21 novembre 2025, numero 229.

I nuovi ascensori consentiranno di migliorare l’accessibilità e l’adattabilità degli spazi, nel rispetto della normativa vigente, favorendo una fruizione più sicura e autonoma dell’istituto da parte di studenti, personale scolastico e utenti. Rimuovere gli ostacoli fisici significa anche superare quelli culturali, nel percorso verso una scuola sempre più inclusiva, capace di garantire pari opportunità e piena partecipazione alla vita scolastica.