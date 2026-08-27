Piscina Zanelli, la Rari Nantes Savona replica all’Amatori: “Dichiarazioni deliranti, disperate e diffamanti”

Savona. Non si fa attendere la replica della Rari Nantes Savona all’Amatori Nuoto Savona che questa mattina, con un comunicato, ha dichiarato che “la Zanelli non può essere il Bancomat di una società né il giocattolo di alcuni signori: è un impianto sportivo di tutti”, in riferimento alla passata gestione della Rari ed accusandola di “terrorismo mediatico” per aver reso nota la decisione di andare a giocare a Luceto la Serie A1 di pallanuoto nel caso non le venisse concesso l’impianto di corso Colombo.

“La Rari Nantes Savona, in questi mesi, non ha mai fatto alcun comunicato, abbiamo solo risposto a domande fatte dalla stampa e mai ha neanche nominato coloro i quali si sono aggiudicati la gara, siamo stati in rigoroso silenzio, non abbiamo alcun dubbio sul corretto operato dei funzionari del Comune di Savona e di tutti gli organi competenti per i quali nutriamo massimo rispetto” afferma Daniele Polti, presidente della Rari Nantes Savona.

“Pertanto – prosegue -, prendiamo buona nota delle pesanti dichiarazioni, deliranti, disperate e diffamanti riportate nel comunicato di questi signori che troveranno puntuale risposta nelle sedi opportune. A tali affermazioni però va dato un cenno quindi rispondiamo, sereni, con l’unica risposta che meritano, ovvero citando il poeta e drammaturgo Pietro Metastasio che, nell’opera Issipile, dice «Ciascun dal proprio cuor l’altrui misura», o forse per essere meglio compresi in quello che vogliamo esprimere, ci affidiamo alla traduzione letterale di un proverbio ceco ‘Podle sebe soudìm tebe’ (letteralmente: secondo me, ovvero secondo quello che sono, giudico te)”.

“Per finire – aggiunge il presidente della Rari – cosa più importante, mai abbiamo dichiarato che ‘senza l’impianto non sarebbe possibile garantire la permanenza della Rari Nantes Savona in Serie A1’ in quanto, come sempre chiaramente affermato, abbiamo in concessione la piscina di Luceto nella quale la squadra, quando la Zanelli non era agibile, si è allenata per anni disputando numerose gare di campionato sia di Regular Season che di Play Off Scudetto, è quindi ovvio che avremmo utilizzato quella. Nessuna pressione su chicchessia, quindi, abbiamo solo risposto a banali domande dando ovvie risposte”.

“Auguriamo quindi, a chi scrive, tutte le fortune del mondo, certi che nei prossimi 40 anni conseguiranno gli stessi successi conseguiti della Rari Nantes” conclude Daniele Polti.