Piscina Zanelli a Savona, colpo di scena: il Comune sospende l’esclusione dell’Amatori. La società torna in testa alla gara

Savona. Nuovo colpo di scena nella gara per la gestione della piscina Zanelli di Savona. Il Comune ha deciso di sospendere l’efficacia del provvedimento con cui, lo scorso 12 agosto, aveva escluso l’Amatori Nuoto dalla procedura di affidamento. La decisione è contenuta nella determina dirigenziale numero 2250, pubblicata oggi, 28 agosto.

La sospensione, come stabilito dal Comune, resterà in vigore fino alla conclusione degli ulteriori approfondimenti e comunque non oltre il 30 settembre 2026. Di fatto, dunque, la partita per la gestione della Zanelli torna nuovamente aperta e l’Amatori, che era risultata prima nella graduatoria, torna al centro della procedura.

La gara aveva visto l’Amatori Nuoto precedere la Rari Nantes Savona. Al termine della valutazione delle offerte, infatti, l’Amatori aveva totalizzato 91 punti, contro gli 86,59 della Rari Nantes. Anche sul fronte economico l’offerta dell’Amatori aveva ottenuto il punteggio massimo, prevedendo un ribasso del 100% sul canone concessorio, contro il 90% proposto dalla Rari Nantes.

La società era quindi prima in graduatoria, ma la procedura aveva subito una brusca svolta durante le verifiche sui requisiti.

Il 12 agosto il Comune aveva infatti disposto l’esclusione dell’Amatori dopo gli accertamenti sulla sua posizione tributaria. Nel corso delle verifiche erano emerse alcune pendenze relative a tributi locali, tra cui Imu, Tari e Tasi, per un importo complessivo di circa 8mila e 300 euro.

A quel punto la Rari Nantes, seconda classificata, era tornata in corsa per l’affidamento della piscina. L’Amatori, però, non si era fermata e aveva presentato un’istanza di annullamento in autotutela, chiedendo al Comune di rivedere il provvedimento. La società aveva inoltre sottoposto la questione all’Anac.

Ed è proprio a seguito delle nuove deduzioni presentate dall’Amatori che Palazzo Sisto ha deciso di riaprire il caso.

Il Comune ha disposto ulteriori approfondimenti sulla posizione tributaria della società, chiedendo nuove verifiche ad Andreani Tributi. In attesa di completare l’istruttoria, l’amministrazione ha quindi ritenuto di sospendere l’efficacia della precedente esclusione.

Non solo. La determina prevede anche il riavvio della verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dall’Amatori, procedimento che era stato interrotto dopo l’esclusione della società.

Parallelamente continueranno le verifiche sull’offerta della Rari Nantes, che rimane quindi pienamente in corsa per l’affidamento della gestione.