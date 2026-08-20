Liguria. Problemi anche in autostrada per il forte maltempo che ha colpito la Liguria in questo giovedì 20 agosto.

Pioggia intensa è segnalata tra Savona e Albenga sulla A10, così come sulla A6 nel tratto tra Carmagnola e bivio A6/A10 verso Savona in entrambe le direzioni.

Intorno alle 15.00 si registravano forti piogge sulla A7 Serravalle-Genova tra i caselli di Bolzaneto e di Sampierdarena e un incidente tra il bivio con la A12 e l’A10 in direzione Genova. Due persone sono rimaste ferite, tra cui un minore, non in modo grave.

Altri due incidenti si sono verificati alle 16.00 sulla A12 in direzione Genova tra i caselli di Nervi e il bivio con la A7 e sulla A26 nel tratto tra Masone e il bivio con la A10. Sul posto la polizia stradale e il personale di Autostrade.

Sui tratti si sono formate code che si sono allungate per diversi chilometri.

Per quanto riguarda le previsioni del traffico, per la giornata di domani, venerdì 21 agosto, si prevede una circolazione particolarmente sostenuta sulla A10 in direzione Savona e verso Genova, con possibili rallentamenti e un aumento dei tempi di percorrenza.

Anche sulla A26, in direzione Gravellona Toce, non si escludono disagi alla viabilità.