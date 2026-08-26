“Pinocchio” diventa goloso, a Carcare apre i battenti la prima gelateria automatica

Carcare. “Pinocchio” continua a far parlare di sè: dopo l’episodio dello scorso anno, quando la sua immagine sul muro di un’attività carcarese era stata sanzionata, il burattino più famoso d’Italia ha deciso di diventare gelataio ma con una particolarità.

In via Garibaldi 45, infatti, sta per aprire i battenti una gelateria automatica, un angolo dedicato a chi passeggiando nel centro storico vorrà prepararsi una coppetta di fior di latte o di yogurt con la possibilità di arricchirla di topping variegati.

L’idea del Gelato di Pinocchio è nata da Wilma Bagnasco, titolare di numerose attività ricettive a Carcare, che domani, giovedì 27 agosto, inaugura la sua nuova creazione in occasione dell’inizio della centesima Fiera del Bestiame.

Riscoprendo quello che anni fa portava il nome di “gelato soft”, la titolare ha installato due macchine innovative per creare una gelateria tutta automatizzata.

Carcare pertanto si distingue sempre di più per una delle sue risorse, quella dolciaria: sono infatti tre le storiche gelaterie artigianali presenti in paese e numerose le panetterie e pasticcerie di richiamo per la clientela valbormidese e non solo.