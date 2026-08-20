Pietra, messa in sicurezza e ripristino viabilità di via Lombardia: dalla Regione oltre 661 mila euro

Pietra Ligure. Con il recente decreto regionale di ammissione al finanziamento, il Comune di Pietra Ligure ha ottenuto la copertura economica per la definitiva messa in sicurezza e il consolidamento del versante di sostegno di via Lombardia, per un importo complessivo di 661.631,32 euro, di cui 550.000 euro per i lavori di sistemazione del versante e 61.631,32 euro di rimborso integrale delle risorse anticipate per gli interventi di somma urgenza già eseguiti.

Il territorio comunale di Pietra Ligure è stato colpito da un primo evento alluvionale il 26-27 ottobre 2024, che ha causato diverse criticità locali. In particolare, due aree sul versante orientale del Monte Trabocchetto (o Rocca delle Fene) hanno riportato gravi dissesti legati alla circolazione delle acque superficiali e sotterranee nonché all’instabilità dei terreni per franamenti diffusi.

La situazione è peggiorata con la successiva alluvione del 20 maggio 2025, riconosciuta come emergenza regionale dalla Protezione Civile di Regione Liguria. L’intera zona ha subito un aggravamento tramite il cedimento della pavimentazione stradale di via Lombardia, causato dalla canalizzazione sotterranea creata dall’acqua, lunga circa 150 mt, che fuoriusciva in corrispondenza di diversi punti del versante di sostegno della strada, rendendola pericolosa ed inagibile.

Il Comune è intervenuto d’urgenza per mettere in sicurezza il corpo stradale con opere provvisionali e ripristinare la viabilità a senso unico alternato, per un importo di 61.631,32 euro.

Contestualmente, gli uffici comunali hanno redatto un progetto di fattibilità tecnica economica articolato in due lotti, finalizzato alla messa in sicurezza sia del versante di sostegno di via Lombardia sia quello in direzione di monte in corrispondenza del rio dei Musazzi.

L’importo complessivo, la cui relativa richiesta di finanziamento è stata tempestivamente trasmessa alla Regione Liguria, ammontava a 1.050.000 euro, di cui 550.000 euro destinati al primo lotto per la messa in sicurezza di via Lombardia.

“Accogliamo con soddisfazione la notizia dell’avvenuta concessione di questo consistente finanziamento regionale che ci riconosce sia la somma di 550.000 euro per la realizzazione dei lavori di sistemazione definitiva del versante, sia il rimborso integrale di 61.631,32 euro per le risorse anticipate dal Comune durante la prima fase emergenziale. Un risultato cruciale che premia la celerità, la precisione e la determinazione con cui l’Amministrazione e i nostri uffici si sono mossi fin dal primo istante a dimostrazione di come la messa in sicurezza del territorio e la tutela dei nostri cittadini rappresentino da sempre una priorità assoluta della nostra azione amministrativa – commentano il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’Assessore ai lavori pubblici Francesco Amandola – Grazie a queste risorse siamo già pronti ad avviare immediatamente le procedure per la redazione della progettazione esecutiva, con l’obiettivo di aprire il cantiere nel più breve tempo possibile”.

“Questo intervento non si limiterà soltanto a risolvere le criticità strutturali e di drenaggio profondo del versante di via Lombardia, ma restituirà alla comunità un’arteria viaria pienamente fruibile, efficiente e nuovamente percorribile in condizioni di totale sicurezza e a doppio senso di marcia – proseguono il Sindaco e l’Assessore – Esprimiamo un doveroso ringraziamento a Regione Liguria e al Settore Protezione Civile per l’attenzione costante dimostrata al nostro territorio e l’efficacia del sostegno finanziario concesso, fondamentale per permetterci di compiere un passo importante per la sicurezza e la stabilità delle infrastrutture viarie comunali e di affrontare con decisione i danni causati dal dissesto idrogeologico”, concludono De Vincenzi e Amandola.