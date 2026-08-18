Pietra Ligure: torna la “Festa della Frittella” alla parrocchia del Soccorso

Tre giornate dedicate alla tradizione, alla musica e alla solidarietà. Dal 20 al 22 agosto, Pietra Ligure ospiterà la 21ª edizione della celebre “Festa della Frittella”, organizzata dal Santuario – Parrocchia N.S. del Soccorso con il patrocinio del Comune pietrese.

L’evento si terrà negli spazi del campo situato dietro il Convento dei Frati, con accessi previsti da via Morelli e via San Francesco. Un appuntamento per residenti e turisti inserito nella cornice speciale dell’Anno Giubilare Francescano.

Dettagli dell’evento e programma:

Apertura stand: Ore 18:30 (disponibile anche il servizio d’asporto).

Intrattenimento musicale: le serate saranno allietate dalla musica dal vivo delle orchestre “Cristian e la Luna Nueva” e “Slot Machine”.

Scopo benefico: tutto il ricavato della manifestazione sarà destinato al sostegno del Convento e alle opere di carità e beneficenza della comunità.