Pietra Ligure. La protesta dei cittadini e degli stabilimenti balneari limitrofi per la situazione di degrado ambientale che si è venuta a creare alla foce del torrente Maremola a Pietra Ligure.

Sui social e con diverse segnalazioni alla polizia locale cittadina è stata evidenziato il contesto di sporcizia e rifiuti presenti nell’alveo del corso d’acqua pietrese.

Complice della situazione, non solo le ultime piogge – che hanno incanalato melma e detriti -, ma anche, e forse soprattutto, la presenza di bivacchi diurni e notturni che si sono protratti per alcuni giorni, destando anche allarme sul fronte della sicurezza pubblica.

“Un vero scempio” è il messaggio lanciato sia dai residenti, titolari di attività così come dai bagnanti presenti sulle spiagge attigue.

Oltre all’intervento della polizia locale pietrese, che ha svolto sopralluoghi e monitorato l’area – con lo sgombero dei bivacchi abusivi -, si attende ora l’azione di bonifica ambientale.

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Pietra Ligure: sporcizia e bivacchi alla foce del Maremola

Secondo quanto appreso, infatti, a seguito delle istanze riportate all’amministrazione comunale, per la giornata di domani dovrebbe iniziare la pulizia dell’intera zona, anche a tutela dello specchio acqueo balneare.