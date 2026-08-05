Pietra Ligure, Rovere e Odasso: “Lo scorso anno ci ha lasciato un pizzico di amarezza, ma ripartiamo da quella base”

È cominciata la preparazione anche per il Pietra Ligure. I primi giorni sotto il caldo di agosto per dare il via a una stagione, sperano i biancocelesti, ricca di soddisfazioni. Ma anche una stagione che si porta dietro l’amarezza di un 2024/2025 in cui il Pietra ha sì vinto la coppa, ma si è fermata al primo turno dei playoff in campionato. Hanno commentato questa ripartenza due delle colonne del Pietra Ligure, Edoardo Rovere e Tommaso Odasso.

Dichiara Rovere: “Ritrovare il campo è una bella sensazione. L’annata scorsa ci ha lasciato un pizzico di amarezza, non vedevamo l’ora di iniziare. Sappiamo le cose che non sono andate bene e vogliamo ripartire più forte, migliorare e vincere più partite possibili. Bisogna andare forte in questi giorni di preparazione”.

È un Pietra nuovissimo nel parco giovani. Solo Iorio è stato confermato. Spetta dunque ai più grandi il compito di far ambientare i nuovi. Afferma a tal proposito Odasso: “Il nostro ruolo per i giovani sarà importante. Alcuni ragazzi ancora non li conosciamo, ci sarà modo di conoscerli meglio. Ma credo che abbiano delle potenzialità importanti”.

Tra i nuovi arrivi, spicca un ritorno: quello di Gianmarco Insolito. Rovere commenta così: “Con Gimmy siamo amici oltre che compagni di squadra. L’ho ritrovato in forma, voglioso e determinato. Speriamo che torni a segnare i gol che aveva già fatto qui in passato”.

Infine, cosa deve migliorare il Pietra rispetto all’anno scorso? Odasso risponde: “Credo che il Pietra prima di tutto debba ripetere le cose che l’anno scorso sono andate bene, non è scontato. Partendo da quella base ci sono le possibilità di togliersi delle soddisfazioni. Poi ognuno deve tirare fuori qualcosa di più per migliorare il singolo e mettersi a disposizione della squadra”.