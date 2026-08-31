Pietra Ligure, Moraglia dopo la vittoria esterna 0-4 sull’Albissole: “Bella partita. Aspesi? Mi aveva lasciato qualcosa già due anni fa”

La prima uscita del Pietra Ligure lascia subito il sorriso a mister Andrea Moraglia. Non potrebbe essere altrimenti: l’andata di Coppa contro l’Albissole è finita 0-4 nella cornice del Faraggiana. Un successo che permette al Pietra di ipotecare il passaggio del turno e cominciare a spaventare le dirette avversarie per la vittoria del campionato. In gol Aspesi (doppietta, al 14′ e al 67′), Gianmarco Insolito (al 48′) e Celella (all’86’).

Commenta Moraglia: “Siamo contenti. Al di là del risultato eravamo curiosi di capire l’approccio, anche perché abbiamo fatto poche amichevoli. Direi che siamo stati bravi, abbiamo messo la giusta intensità e la giusta attenzione. È venuta fuori una bella partita”.

Spicca la doppietta di Amedeo Aspesi, centrocampista classe 2008: “L’ho incontrato quando due anni fa allenavo gli Allievi della Sanremese, lui giocava nel Vado. Mi aveva lasciato qualcosa, giocava con Lazzarini che adesso è all’Alessandria. Quando il direttore mi ha fatto il suo nome ho subito pensato a quando l’ho incrociato. Ha un atteggiamento speciale, è un ragazzo serio, educato, umile ed è un lavoratore. Poi ha qualità fisiche e tecniche, ha tiro e inserimento. È una bella scoperta. Devo dire che tutti i nuovi giovani hanno questo atteggiamento e questa è una base importante. Anche Celella che ha subito fatto gol. E poi Castrofilippo, Mazzon e Santana, mentre Iorio lo considero già un veterano”.

Il ritorno – domenica alle 18:00 – sarà dunque un test pro forma. Guai però a sottovalutare l’impegno, anche perché sarà un’altra occasione per entrare in ritmo verso l’inizio del campionato. Conclude infatti il mister biancoceleste: “Avremo modo di mettere minuti nelle gambe, però una squadra che vuole crescere in consapevolezza non deve mai cullarsi. Dobbiamo interpretare il ritorno alla stessa maniera. Cercheremo di dare minutaggio a tutti ma dovrà essere una partita serissima. I piedi per terra devono essere non saldi, ma proprio incollati al terreno”.

Le formazioni della partita

Albissole: Pastorino, Minuto, Moscatelli, Vignaroli, Damonte, F. Bonanni, Campelli, Dorno, Diana, Macagno, Cuka. A disposizione: Pusceddu, Decerchi, Rolandi, Pescio, Invernizzi, Porta, Gulii, C. Bonanni, Vierci. Allenatore: Cristian Cattardico.

Pietra Ligure: Vernice, Gasco, Leo, Ravoncoli, Odasso, Dominici, Aspesi, Iorio, Secco, Farrauto, Gi. Insolito. A disposizione: Duberti, Balla, Ga. Insolito, Giglio, Celella, Mazzon, Castrofilippo, Fatnassi, Santana. Allenatore: Andrea Moraglia.