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Episodio movimentato

Pietra, dà in escandescenze in spiaggia e prova a lanciare pietre: bloccato dai clienti e arrestato dai carabinieri fotogallery

L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi ai Bagni Lido. Deciso l'intervento di alcuni clienti, che hanno fermato l'uomo in stato di alterazione alcolica

Pietra, dà in escandescenze in spiaggia e prova a lanciare pietre
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Pietra, dà in escandescenze in spiaggia e prova a lanciare pietre Pietra, dà in escandescenze in spiaggia e prova a lanciare pietre

Pietra Ligure. Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di oggi ai Bagni Lido di Pietra Ligure, nella zona vicino al molo.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni presenti sul posto, un uomo avrebbe iniziato a dare in escandescenze tra i bagnanti, finendo poi ammanettato direttamente sulla battigia.

Stando alla ricostruzione di alcune persone che hanno assistito alla scena, l’uomo si trovava in evidente stato di alterazione alcolica, pare dopo aver bevuto diverse bottiglie di birra. All’improvviso, sempre secondo quanto riferito da alcuni testimoni, avrebbe iniziato a inveire contro gli italiani, creando scompiglio nel lido dove erano presenti anche diversi bambini.

La situazione sarebbe poi peggiorata quando un’altra persona è intervenuta nel tentativo di calmarlo. Tra i due è scoppiato un diverbio, terminato con il primo che ha raccolto alcune pietre da terra cercando di tirargliele contro.

A bloccare l’uomo sarebbero stati i bagnini della spiaggia e alcuni clienti, che sono subito intervenuti per fermarlo, evitando il peggio.

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Pietra, uomo dà in escandescenze in spiaggia: arrestato dai carabinieri

Poco dopo sono arrivati sul posto i carabinieri, che lo hanno fermato direttamente sulla battigia. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa Italiana per prestare le prime cure all’uomo, apparso in forte stato di agitazione, prima del trasporto in ospedale.

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