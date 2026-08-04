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Bollettino

Peste suina nel savonese, ancora tre positività a Cengio

Il totale in Liguria sale a 1.374 casi

laboratorio peste suina

In Liguria sono state riscontrate tre nuove positività sui cinghiali in merito al virus della peste suina, tutte in provincia di Savona e ancora a Cengio (17).

Il totale in regione sale a 1.374 casi.

In Piemonte sono state osservate due nuove positività sui cinghiali entrambe in provincia di Asti a Serole (tre). Il totale in regione cresce a 825 positivi.

Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 2.199 casi.

Stabili a 10 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.

Il numero dei comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana è fermo a quota 205.

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