Peste suina nel savonese, ancora tre positività a Cengio

In Liguria sono state riscontrate tre nuove positività sui cinghiali in merito al virus della peste suina, tutte in provincia di Savona e ancora a Cengio (17).
Il totale in regione sale a 1.374 casi.
In Piemonte sono state osservate due nuove positività sui cinghiali entrambe in provincia di Asti a Serole (tre). Il totale in regione cresce a 825 positivi.
Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 2.199 casi.
Stabili a 10 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.
Il numero dei comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana è fermo a quota 205.
Più informazioni