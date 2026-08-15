Persona in difficoltà in mare alla Baia dei Saraceni: intervento di soccorso di vigili del fuoco e Capitaneria

Finale Ligure. Alle 13.20 circa, la Guardia costiera ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per una persona in difficoltà in acqua, in prossimità della Baia dei Saraceni, a Varigotti.

È stata immediatamente inviata la squadra di soccorritori acquatici dei vigili del fuoco, partita dalla sede Centrale di Savona.

Contestualmente è stata inviata la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure, con compiti di assistenza e supporto alle operazioni da terra, e predisposta una squadra SAF dalla sede centrale di Savona, pronta a intervenire in caso fosse stato necessario il recupero mediante tecniche speleo-alpino-fluviali.

Le operazioni in mare sono state coordinate dalla Guardia costiera, intervenuta sul posto con una motovedetta.

Alle 13.45 circa, la persona è stata recuperata in mare dai soccorritori acquatici dei vigili del fuoco e accompagnata a terra, dove, con il supporto della squadra di Finale Ligure, è stata affidata al personale sanitario per le cure del caso.