Peggiora il maltempo sulla Liguria: venerdì 21 agosto allerta arancione sul savonese

Liguria. Arpal emette allerta Arancione per temporali (il massimo grado per questo tipo di evento meteo) dalle 3 alle 15 di domani (venerdì 21 agosto) sul centro levante della Liguria (zone B, C ed E). Prosegue con allerta gialla fino alle 17 di domani.

Allerta Gialla estesa sulle zone A e D a partire dalle 15 di oggi fino alle 15 di domani (venerdì 21 agosto).

Permangono sulla Liguria condizioni di forte instabilità. Questa mattina un temporale molto intenso ha interessato il Tigullio, con 103 mm/h misurati dal pluviometro di Chiavari. Per tutta la mattina si sono sviluppate diverse celle temporalesche all’interno di una linea di instabilità che ha attraversato la nostra regione.

Si è trattato di fenomeni poco estesi ma particolarmente intensi, che si sono originati sul mare e si sono spostati verso l’entroterra per esaurirsi causando allagamenti localizzati.

Questa situazione ci accompagnerà per tutta la giornata di oggi, con precipitazioni anche molto forti ma di durata relativamente breve; si prevede la possibilità di trombe marine lungo la costa.

Tra la notte di oggi e la tarda mattinata di domani è invece atteso un nuovo passaggio perturbato, questa volta più organizzato e in grado di interessare l’intera regione. Ci saranno precipitazioni anche molto intense e più persistenti soprattutto sul centro-levante e sull’alta Toscana.

Sono attese improvvise forti raffiche di vento superiori agli 80 km/h, mare molto mosso e grandinate con chicchi di piccole e medie dimensioni.