Pattinaggio, Ludovica Clelia Deimani conquista un prezioso bronzo europeo

Cardano al Campo. Ludovica Clelia Deimani, portacolori dell’ASD HP Savona in line, ha conquistato un bronzo europeo Juniores e due quarti posti ai recenti campionati europei di pattinaggio corsa che si sono svolti a Cardano al Campo, in Lombardia, dal 19 al 26 luglio.

Il preziosissimo bronzo arriva nella m.100 sprint in corsia su strada al termine di una gara molto tirata fin dalle prime qualifiche.

Ludovica centra anche due importanti quarti posti su pista a pochi centesimi dal podio: uno nel giro crono ad atleti contrapposti e l’altro nella m.500 sprint.

L’atleta gialloblù è da anni nel giro della Nazionale ed aveva già conquistato un bronzo da allieva nel giro sprint strada agli Europei di Ostenda nel 2024.

Per lei in questa stagione anche un argento ai campionati italiani indoor di Pescara e due medaglie di bronzo ai campionati italiani pista di Bellusco.

Grande soddisfazione per il coach Marco Pasquini, per il preparatore atletico Michele Ravagli e per tutto l’entourage della società savonese che prepara sempre al meglio i propri atleti nonostante la mancanza di una pista sopraelevata.

Ludovica orgoglio ed eccellenza di Vado Ligure, sede dei prossimi campionati italiani strada a settembre, ringrazia per i risultati ottenuti anche lo staff della Nazionale e i propri compagni di squadra che condividono ogni giorno con lei le fatiche degli allenamenti.

Infine le parole della presidentessa Gabriella Valsania che sottolinea “l’importanza di questi risultati per l’HP Savona in line perché arrivano attraverso numerose difficoltà non avendo a disposizione molte strutture per lo svolgimento degli allenamenti di atleti di alto livello. Ringrazio inoltre l’assessore allo sport di Savona Francesco Rossello per l’incessante e generoso aiuto e i gestori dello stadio Bacigalupo per la disponibilità”.