Parrinello e Anselmo (Pd): “Tpl accoglie le nostre richieste: mentre la destra pensa al CdA noi ci occupiamo dei problemi della gente”

Savona. “Diverse novità previste da Tpl per il prossimo autunno vanno nella direzione indicata dalle nostre richieste”. Lo sottolineano, in una nota congiunta, Emanuele Parrinello, segretario provinciale del Pd di Savona, e Simone Anselmo, segretario comunale del Pd di Savona

“Gli abbonamenti per gli studenti hanno ora durata annuale, e per il periodo estivo consentono al titolare di viaggiare su tutto il territorio provinciale con lo stesso abbonamento che usa abitualmente per andare a scuola; gli abbonamenti agevolati per le persone anziane saranno da settembre disponibili per le persone oltre i 75 anni e non più oltre gli 80; inoltre i residenti a Savona che si muovono solo in zona rosa hanno accesso a condizioni particolari concordate con il Comune”.

“Mentre qualcuno a destra si preoccupava di organizzare blitz per nominare un CdA di Tpl politicamente allineato, il Partito Democratico si è occupato dei problemi dei cittadini e degli utenti del trasporto pubblico, attraverso le istituzioni che amministra. Anche questa è la differenza tra destra e sinistra”, concludono Parrinello e Anselmo.