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Rappresentanti

Parco del Beigua, Daniele Buschiazzo nominato rappresentante della Regione

L'annuncio ufficiale del presidente dell’assemblea legislativa Stefano Balleari

daniele buschiazzo

Liguria. In apertura della seduta odierna del Consiglio regionale il presidente dell’assemblea legislativa Stefano Balleari ha comunicato le nomine dei rappresentanti dell’Ente nei parchi liguri da parte della Giunta.

Ecco i rappresentanti degli enti-parco liguri:

– Paolo Corsiglia è il rappresentante della Regione, nel Consiglio dell’Ente Parco di Portofino Leonardo Paoletti è il rappresentante della Regione nel Consiglio dell’Ente Parco di Montemarcello – Magra – Vara.
– Francesco Dulbecco è il rappresentante della Regione nel Consiglio dell’Ente Parco delle Alpi Liguri.
– Claudio Garbarino è il rappresentante della Regione nel Consiglio dell’Ente Parco dell’Antola.
– Daniele Buschiazzo è il rappresentante della Regione nel Consiglio dell’Ente Parco del Beigua.

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