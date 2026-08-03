Pallacanestro Alassio, grande successo per la sesta edizione del 3 contro 3

Alassio. Tante squadre partecipanti provenienti da Liguria, Lombardia e Piemonte confermano il successo del torneo 3vs3 ANGT giunto alla sesta edizione e che si è svolto al PalaRavizza il 31 luglio per la categoria Senior e il 2 agosto per le giovanili maschili e femminili con il patrocinio del Comune di Alassio.

Tanti partecipanti nelle categorie maschili e femminili sono scesi in campo per contendersi i titoli nelle varie categorie, ecco come è andata:

La categoria SENIOR, venerdì sera, ha visto vincitori i piemontesi di SCREG sugli alassini di RE SOLE E TRE PALLE.

Nelle categorie giovanili i titoli assegnati sono stati tanti:

Sabato mattina, negli Esordienti-U12 vincono gli ARMANI COMIO, in UNDER 14 la squadra genovese di CIAO SIAMO DENNIS, in UNDER 16 i vadesi di ZERO CAFFE’.

Sabato pomeriggio, nel Femminile, tra le UNDER14 vincono BIG FIVE in finale su VWSF, tra le UNDER 18 HOES MAD su TRIPLE DOUBLE, nel maschile , in UNDER 15 vincono THE GOONERS mentre in UNDER 18 ad aggiudicarsi il titolo è CAMPUS ALASSIO.

“Grazie a tutte le squadre partecipanti, allo Staff che ha dato una mano sia per la preparazione che per i due giorni del torneo risultando fondamentale per la riuscita dello stesso, agli arbitri, a chi ci ha aiutato a cercare i premi, al Comune e alla Gesco per il patrocinio, ad AGA, a Derthona Basket, a Monferrato Basket nella persona del capitano Martinoni e a tutte quelle aziende, ditte, negozi che hanno sostenuto l’evento con i loro premi che sono risultati molto apprezzati dai partecipanti. Ci piace sottolineare che proprio in questi giorni due ragazzi piemontesi, Antonio Barra e Edoardo Di Meo, che hanno partecipato alle scorse edizioni si sono laureati vice campioni d’Europa superando tra le altre la Francia in semifinale e cedendo solo in finale alla Slovenia. Ora qualche giorno di riposo poi a settembre riprenderà tutta l’attività della Pallacanestro Alassio in collaborazione con New Basket ABC Ponente per le giovanili con le iscrizioni e le prove gratuite che andranno avanti per tutta la stagione. Per quanto riguardo il torneo 3vs3, disciplina olimpica molto amata dai giovani, diamo appuntamento al 2027 con la settima edizione dove cercheremo di migliorare ulteriormente la “macchina organizzativa” mettendoci sempre la nostra passione che è alla base di tutto ciò che facciamo”.