Nuovo trionfo per il nuoto ingauno: Yana Kravchuk brilla ai campionati italiani

Roma. Si sono conclusi con un bilancio estremamente positivo i Campionati Italiani Estivi di nuoto, andati in scena nella splendida cornice del Foro Italico di Roma dal 31 luglio al 2 agosto.

A prendersi la scena e a portare in alto i colori societari è stata ancora una volta una straordinaria Yana Kravchuk, tesserata per la Superba Nuoto e cresciuta natatoria e atleticamente grazie al lavoro quotidiano svolto con Idea Sport nella piscina di Albenga, capace di conquistare ben tre medaglie di assoluto prestigio.

La giovane atleta ha confermato il suo momento di grazia al cospetto dei migliori talenti nazionali.

Nelle gare individuali di rana, Kravchuk ha messo a segno una splendida doppietta:

Medaglia d’Argento nei 50 rana, fermando il cronometro sul tempo di 33″.

Medaglia di Bronzo nei 100 rana, chiusi con un ottimo 1’12”.

A coronare un fine settimana da incorniciare è arrivato poi il secondo posto sul podio nella staffetta 4×100 mista (frutto anche della sinergia della coalizione ligure), dove Yana, insieme alle sue compagne, ha conquistato un tiratissimo argento, dimostrando grande affiatamento e spirito di gruppo.

È stata un’esperienza importante e ricca di spunti di crescita anche per Mirko Scianda, alla sua primissima apparizione sul prestigioso palcoscenico della capitale. Impegnato nei 200 rana, il giovane nuotatore ha affrontato la gara con grinta e determinazione, chiudendo al 34° posto nazionale. Un piazzamento che rappresenta un ottimo punto di partenza e un bagaglio di esperienza fondamentale per il suo futuro agonistico.

Grandissima la soddisfazione dello staff tecnico e di tutta la dirigenza per i risultati ottenuti in questa importante rassegna estiva.

Il sipario non cala però sullo sport ingauno. A partire da oggi, martedì 4 agosto, le corsie del Foro Italico tornano a colorarsi con l’inizio delle gare per le categorie superiori.

Per la delegazione di Albenga scenderanno in vasca: Greta Scianda, Virginia Uccelli, Lorenzo Giordano, Arianna Avanzini, Celeste Berra, Agata Risso e Alessio De Angelo.