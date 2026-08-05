Nuova diga, Fillea Cgil: “Bene la firma del protocollo di legalità ma ora si pensi ai lavoratori”

Liguria. “Il protocollo di legalità per la realizzazione della fase B della nuova diga foranea di Genova sottoscritto ieri tra il subcommissario per la ricostruzione di Genova e la Regione Liguria è un’ottima notizia”, lo scrive la Fillea Cgil, sindacato degli edili, di Genova e Savona.

“Anche in questa grande opera di livello nazionale l’attenzione al lavoro è alla legalità sono necessarie come dimostra l’inchiesta che ha coinvolto l’azienda in appalto Rbb proprio nelle lavorazioni propedeutiche alla costruzione della diga”, prosegue il sindacato.

“Insieme alla Filca Cisl abbiamo inviato al commissario Marco Bucci la richiesta di intervenire affinché si possano ripristinare corrette relazioni sindacali stralciando qualsiasi proposta che sia lesiva della dignità della persona e peggiorativa delle previsioni di legge e contrattuali” dichiarano Fabio Marante e William Amoretti, rispettivamente segretario Generale Fillea Cgil Liguria e segretario generale Fillea Cgil Savona.

“Il riferimento è a quanto sta avvenendo presso Confindustria Genova dove Rbb, sottoposta ad amministrazione giudiziaria perché al centro dell’inchiesta per sfruttamento e caporalato, ha intenzione di convocare direttamente i lavoratori senza il coinvolgimento del sindacato per proporre verbali conciliativi dai contenuti ignoti.

“L’azienda parrebbe intenzionata a proporre agli edili, senza lavoro e senza stipendio da maggio, una cifra forfettaria per chiudere in questo modo il rapporto di lavoro, ed è evidente che si tratta di una forzatura ai danni della parte debole che in questo modo perderebbe ogni diritto – concludono i sindacalisti – non è giusto che a pagare siano i lavoratori, tanto più che, anche grazie a diverse loro testimonianze, è stato possibile avviare una indagine che getta più di un’ombra su un appalto pubblico di rilevanza nazionale”.