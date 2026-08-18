Nuoto, Viola Sofia Marisaldi conclude la stagione in bellezza: protagonista ai campionati italiani

Roma. Si sono conclusi i Campionati Italiani estivi di categoria allo Stadio del Nuoto al Foro Italico a Roma, dove Viola Sofia Marisaldi, atleta dell’Amatori Nuoto Savona (ex atleta di livello di nuoto artistico alla Rari Nantes Savona), ha figurato in maniera eccellente.

Viola Sofia, ceduta in prestito alla società savonese, ha iniziato a praticare nuoto a livello agonistico ad ottobre 2026 e gara dopo gara ha scalato le classifiche regionali, laureandosi campionessa regionale nei 50, 100 e 200 stile libero e argento nei 50 farfalla agli ultimi Campionati in vasca lunga disputati alle Piscine Sciorba di Genova a metà luglio.

In precedenza l’atleta aveva vinto quattro medaglie d’oro (50, 100, 200, 400 stile libero) e una di argento (50 farfalla) al XXIII Trofeo internazionale di Rapallo che si è tenuto alla fine di giugno.

Al 25esimo meeting “Città di Loano” oltre a vincere la medaglia d’oro nei 100, 200 e 400 stile libero e quella di argento nei 50 farfalla, vinceva la finale dei 50 stile libero ottenendo così il tempo di qualificazione per i Campionati Italiani che si sono da poco conclusi a Roma.

Viola Sofia Marisaldi approdava ai campionati Italiani nei 100 stile libero con il 33° tempo e si classificava quarta nella sua batteria, 25esima su 50 e 13esima atleta del 2009.

Incredibile risultato nei 50 stile libero: classificata col il 27° tempo, disputava una gara strepitosa arrivando quinta nella sua batteria, 19esima su 50 e ottava atleta più forte del 2009.

Questi risultati di pregio ai suoi primi Campionati Italiani sono la degna conclusione di una stagione ricca di successi e di soddisfazioni in campo regionale.

“I ringraziamenti doverosi vanno all’allenatore Marco Gaggero che ha creduto in lei sostenendola fino alla fine della stagione e agli allenatori Andrea Zanini e Matteo Zocco che l’hanno sempre supportata. Grazie va anche alla società Amatori Nuoto Savona, per averla accolta e averle permesso di esprimersi al meglio come atleta. Ora un po’ di riposo per Viola Sofia per essere pronta per la prossima stagione che sarà impegnativa ma le riserverà grandi soddisfazioni”.

Viola Sofia Marisaldi ai campionati italiani