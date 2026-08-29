Noli, bagnante colpito da malore in mare soccorso e trasportato in codice rosso al San Paolo

Noli. Si sente male mentre fa il bagno, soccorso un 55enne a Noli. L’allarme è stato lanciato intorno alle 15.30 di questo pomeriggio: dopo essere stato trasportato a riva all’uomo sono state prestate le prime cure e sul posto sono intervenuti i militi della Croce bianca di Noli e il personale dell’automedica del 118, che hanno tentato di rianimarlo per parecchio tempo.

Le sue condizioni sono gravi ed è stato accompagnato al San Paolo di Savona in codice rosso.

Sul posto è intervenuta anche la Capitaneria di Porto, già in zona poco prima con il Soccorso Alpino e i Vigili del fuoco per il salvataggio di due persone che non riuscivano a risalire sugli scogli da cui si erano tuffati, a Capo Noli.

Un ragazzo di 23 anni residente a Bra dopo aver tentato inutilmente ed essersi procurato varie escoriazioni è statp portato dal fratello più grande che era con lui a fare il bagno in una zona abbastanza al riparo dai marosi ai piedi di una parete di roccia. Sempre il fratello più grande è riuscito a risalire e ad allertare i soccorsi.

Sul posto hanno operato il Soccorso alpino e speleologico Liguria e i Vigili del fuoco e in appoggio sono arrivati anche Guardia costiera, l’elisoccorso Drago e i Vigili del fuoco con soccorritori acquatici e moto d’acqua.

Alla fine si è scelto comunque di recuperare il ragazzo via terra con manovre di corda.

A parte varie escoriazioni non presentava problematiche particolari. Ha rifiutato il ricovero.