Nolese, Adem Kazazi è l’ultima conferma dei biancorossi

Ultima conferma in casa Nolese: Adem Kazazi sarà ancora un giocatore biancorosso nella stagione 2026/27.

Attaccante generoso e funzionale alle esigenze della squadra, Kazazi è un giocatore che mette le proprie caratteristiche al servizio del collettivo. Sa leggere le situazioni, proteggere il pallone, far salire la squadra e creare spazi per i compagni.

Il suo nome è legato anche a uno dei momenti importanti della scorsa stagione. Nella partita contro la Rocchettese, Kazazi ha realizzato una doppietta decisiva, contribuendo al percorso che ha portato la Nolese alla conquista della Prima Categoria.

La sua conferma permette quindi alla squadra di mantenere un elemento che conosce bene l’ambiente e che ha contribuito alla promozione conquistata nella passata stagione. Per la Nolese, un’altra conferma in vista di un campionato che si preannuncia più impegnativo, con la volontà di dare continuità al lavoro svolto nell’ultima annata.